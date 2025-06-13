Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Воронежской области.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник. Пострадавших и повреждений на земле нет», — написал он в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена на всей территории региона.
Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в 01.40 мск и продлилась 5 часов 42 минуты.