Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Воронежской области рассказал об украинской атаке

Пострадавших в результате попытки ночной атаки БПЛА в Воронежской области нет.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

Ранее Минобороны РФ сообщало об одном уничтоженном силами ПВО беспилотнике самолетного типа в Воронежской области.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник. Пострадавших и повреждений на земле нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА отменена на всей территории региона.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в 01.40 мск и продлилась 5 часов 42 минуты.