Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена

«Только что третья группа военнослужащих, вернувшихся из плена, приземлилась в Московской области. В ней еще двое наших ребят, а всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков. Первым был парень из Бисерти. А 10 июня вернулись еще двое ребят: один из Екатеринбурга, второй — из Богдановича», — сообщила Татьяна Мерзлякова.
Вернувшиеся 12 июня — жители Екатеринбурга. По словам омбудсмена, в ближайшем будущем у военных реабилитация и продолжение службы, но уже не на передовой. Татьяна Мерзлякова добавила, что данные о количестве освобожденных в этот раз не сообщалось, поэтому из плена могут вернуться больше свердловчан.
«ФедералПресс» писал, что в процессе майского обмена пленными на Родину вернулся 31 житель Среднего Урала. Накануне Дня России состоялся обмен пленными до 25 лет.