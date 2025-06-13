Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена

«Только что третья группа военнослужащих, вернувшихся из плена, приземлилась в Московской области. В ней еще двое наших ребят, а всего за три дня обмена в страну вернулись пять наших земляков. Первым был парень из Бисерти. А 10 июня вернулись еще двое ребят: один из Екатеринбурга, второй — из Богдановича», — сообщила Татьяна Мерзлякова.