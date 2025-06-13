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Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» в зоне СВО

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» в ходе спецпоперации и отметил её успехи, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск “Запад” в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на командном пункте начальник Генштаба заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева и других должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности.

«Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск “Запад” в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — подчеркнули в МО РФ.

Также начальник Генштаба вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Запад» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.