Герасимов проверил выполнение задач группировкой «Запад» в зоне СВО

«Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск “Запад” в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на командном пункте начальник Генштаба заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева и других должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности.
«Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск “Запад” в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — подчеркнули в МО РФ.
Также начальник Генштаба вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим группировки войск «Запад» и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.