ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

«С 7 по 13 июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.