ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий «Запада» за неделю

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня.
«Противник потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, а также 87 автомобилей», — добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов.