ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий «Запада» за неделю

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня.