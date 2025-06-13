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ВСУ потеряли более 1555 боевиков в зоне действий «Запада» за неделю

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Группировка войск «Запад» в течение недели нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад, противник за это время потерял более 1555 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 7 по 13 июня.

«Противник потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, а также 87 автомобилей», — добавили в МО РФ.

Кроме того, были уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 30 складов боеприпасов.