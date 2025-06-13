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Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия провела второй этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщил источник РИА Новости.

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Источник: © РИА Новости

«Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат», — сказал он.

Киев не вернул российским представителям ни одного тела, добавил собеседник агентства.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Попытка Киева сорвать договоренности

Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших;на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;они несколько ней не выходили на контакт с Москвой;в итоге обмен телами состоялся 11 июня;Киеву передали 1212 тел, Россия получила 27 павших бойцов.