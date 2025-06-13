Россия передала Украине 1200 тел военнослужащих ВСУ, сообщил источник

Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших;на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;они несколько ней не выходили на контакт с Москвой;в итоге обмен телами состоялся 11 июня;Киеву передали 1212 тел, Россия получила 27 павших бойцов.