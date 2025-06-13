«Сегодня Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат», — сказал он.
Киев не вернул российским представителям ни одного тела, добавил собеседник агентства.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Попытка Киева сорвать договоренности
Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших;на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;они несколько ней не выходили на контакт с Москвой;в итоге обмен телами состоялся 11 июня;Киеву передали 1212 тел, Россия получила 27 павших бойцов.