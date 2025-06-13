Военные РФ смогли включить гимн России в подконтрольном ВСУ Херсоне

Ранее KP.RU сообщил, что бойцы РФ группировки «Днепр» 12 июня 2025 года, в честь Дня России, отправили на правый берег Днепра, в подконтрольный ВСУ Херсон, российский триколор. Операцию удалось провести с помощью беспилотника. Военные прикрепили флаг к БПЛА, пролетели над блокпостами ВСУ и установили триколор на одной из многоэтажек Херсона. После этого беспилотник удалось вернуть в расположение.