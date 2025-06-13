Военные РФ смогли включить гимн России в подконтрольном ВСУ Херсоне

Военнослужащие РФ доставили в Херсон, который находится под контролем Киева, музыкальную колонку и включили гимн России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.
Подразделение 18-й армии, входящее в состав группировки «Днепр», выполнило задачу по переброске оборудования на правый берег. Для этой цели использовался БПЛА, который вёл видеосъёмку отправки «звукового послания». Нужно отметить, что после удачной операции российским военным удалось вернуть боевую машину на базу.
Ранее KP.RU сообщил, что бойцы РФ группировки «Днепр» 12 июня 2025 года, в честь Дня России, отправили на правый берег Днепра, в подконтрольный ВСУ Херсон, российский триколор. Операцию удалось провести с помощью беспилотника. Военные прикрепили флаг к БПЛА, пролетели над блокпостами ВСУ и установили триколор на одной из многоэтажек Херсона. После этого беспилотник удалось вернуть в расположение.