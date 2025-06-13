В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.
Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.
Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.