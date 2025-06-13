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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор.

Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.