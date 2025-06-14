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Танкисты группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ на Харьковщине

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Экипаж Т-72Б3М Северной группировки войск уничтожили украинский опорный пункт на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

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Источник: РИА "Новости"

«Экипаж танка Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” поразил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении», — говорится в сообщении.

Там рассказали, что по получении данных разведки беспилотной авиации о местонахождении опорного пункта экипаж танка выдвинулся на закрытую огневую позицию. Танкисты вели огонь с расстояния не менее пяти километров от позиций противника. Цель была поражена осколочно-фугасными боеприпасами.

В оборонном ведомстве отметили, что танковые подразделения круглосуточно ведут боевое дежурство. Т-72Б3М оборудован специальным противодроновым козырьком для раннего срабатывания боевой части вражеских беспилотников, а приваренные цепи не позволяют дрону залететь и атаковать жизненно важные агрегаты машины и сам экипаж.

Командир экипажа с позывным Боня пояснил, что сначала выполняется пристрелочный выстрел. Последующими выстрелами поражается цель. Для уничтожения блиндажа или укрепрайона, по его словам, достаточно 2−3 снарядов.

Военнослужащий подчеркнул роль слаженности в работе экипажа. «Самое главное в экипаже — это боевое слаживание. Это 70% успеха при выезде на боевое задание», — сказал он.