Танкисты группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ на Харьковщине

«Экипаж танка Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” поразил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении», — говорится в сообщении.
Там рассказали, что по получении данных разведки беспилотной авиации о местонахождении опорного пункта экипаж танка выдвинулся на закрытую огневую позицию. Танкисты вели огонь с расстояния не менее пяти километров от позиций противника. Цель была поражена осколочно-фугасными боеприпасами.
В оборонном ведомстве отметили, что танковые подразделения круглосуточно ведут боевое дежурство. Т-72Б3М оборудован специальным противодроновым козырьком для раннего срабатывания боевой части вражеских беспилотников, а приваренные цепи не позволяют дрону залететь и атаковать жизненно важные агрегаты машины и сам экипаж.
Командир экипажа с позывным Боня пояснил, что сначала выполняется пристрелочный выстрел. Последующими выстрелами поражается цель. Для уничтожения блиндажа или укрепрайона, по его словам, достаточно 2−3 снарядов.
Военнослужащий подчеркнул роль слаженности в работе экипажа. «Самое главное в экипаже — это боевое слаживание. Это 70% успеха при выезде на боевое задание», — сказал он.