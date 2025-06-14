Танкисты группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ на Харьковщине

Там рассказали, что по получении данных разведки беспилотной авиации о местонахождении опорного пункта экипаж танка выдвинулся на закрытую огневую позицию. Танкисты вели огонь с расстояния не менее пяти километров от позиций противника. Цель была поражена осколочно-фугасными боеприпасами.