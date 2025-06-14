«На южнодонецком направлении операторами FPV-дронов группировки войск “Восток” уничтожена самоходная артиллерийская установка M109 Paladin, применяемая украинскими националистами для ведения огня по нашим передовым позициям. Цель была выявлена и поражена в ходе совместной работы разведывательных и ударных беспилотников. В результате точных попаданий боевая машина была полностью сожжена», — говорится в сообщении.
В ведомстве также рассказали о поражении разведчиками Восточной группировки самоходного орудия «Гвоздика» ВСУ.
«На южнодонецком направлении военнослужащими разведывательного подразделения была выявлена огневая позиция самоходного артиллерийского орудия “Гвоздика”. После уточнения координат по цели был нанесен удар барражирующим боеприпасом “Ланцет”, в результате которого боевая машина была уничтожена», — сказали там.