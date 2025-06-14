«На южнодонецком направлении операторами FPV-дронов группировки войск “Восток” уничтожена самоходная артиллерийская установка M109 Paladin, применяемая украинскими националистами для ведения огня по нашим передовым позициям. Цель была выявлена и поражена в ходе совместной работы разведывательных и ударных беспилотников. В результате точных попаданий боевая машина была полностью сожжена», — говорится в сообщении.