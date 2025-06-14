В ночь на 14 июня БПЛА пытались атаковать Самарскую область

«Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Сохраняйте бдительность и спокойствие», — предупредил глава региона.
По сообщению Росавиации, в 4:20 утра были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Курумоч». В 7:23 ограничения были сняты.
Напомним, последняя попытка атаки БПЛА на Самарскую область была предпринята 6 мая. Тогда над территорией региона были перехвачены два беспилотника. Они пытались нанести ущерб промышленным предприятиям Новокуйбышевска.