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В ночь на 14 июня БПЛА пытались атаковать Самарскую область

В ночь на субботу, 14 июня, была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

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Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Сохраняйте бдительность и спокойствие», — предупредил глава региона.

По сообщению Росавиации, в 4:20 утра были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Курумоч». В 7:23 ограничения были сняты.

Напомним, последняя попытка атаки БПЛА на Самарскую область была предпринята 6 мая. Тогда над территорией региона были перехвачены два беспилотника. Они пытались нанести ущерб промышленным предприятиям Новокуйбышевска.