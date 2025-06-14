Силы ПВО за ночь сбили 66 беспилотника ВСУ над регионами России

Отмечается, что самое большое количество атак зарегистрировали на территории Воронежской области, где сбили 30 беспилотников. Кроме того, 11 дронов уничтожил над акваторией Азовского моря, десять — над территорией Белгородской области, восемь — над территорией Ставропольского края, шесть — над Республикой Крым, а также один — над Самарской областью.