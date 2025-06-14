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Силы ПВО за ночь сбили 66 беспилотника ВСУ над регионами России

Самое большое количество дронов уничтожили над территорией Воронежской области.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 66 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за минувшую ночь. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется в сообщении военного ведомства, в период с 20:00 мск пятницы, 13 июня, до 07:00 мск субботу, 14 июня «перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Отмечается, что самое большое количество атак зарегистрировали на территории Воронежской области, где сбили 30 беспилотников. Кроме того, 11 дронов уничтожил над акваторией Азовского моря, десять — над территорией Белгородской области, восемь — над территорией Ставропольского края, шесть — над Республикой Крым, а также один — над Самарской областью.