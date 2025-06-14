В Воронежской области сбили 30 украинских дронов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, 30 из них сбиты над Воронежской областью.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 30 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет», — написал он.
Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.