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В Воронежской области сбили 30 украинских дронов

Губернатор Гусев: при атаке 30 украинских дронов под Воронежем пострадавших нет.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате попытки ночной атаки 30 вражеских дронов в Воронежской области нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 66 украинских беспилотников, 30 из них сбиты над Воронежской областью.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены 30 БПЛА. Пострадавших и повреждений на земле нет», — написал он.

Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.