Пленный наемник «Азова»* сообщил о выдаче в ВСУ фальшивых документов для обмена

Наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе, при сдаче в плен в мае 2022 года обеспечивали фальшивыми украинскими документами. Об этом ТАСС рассказал являющийся российским гражданином боевик террористического батальона «Азов»*.
По его словам, такие фальшивые документы нужны были, поскольку при сдаче в плен «все неграждане Украины, они обмену не подлежат» и «должны быть переданы российским войскам».
Чтобы создать видимость, что иностранный наемник давно служит в подразделении морской пехоты, ему выдали украинское водительское удостоверение. Тем не менее, российские правоохранительные органы установили, что он является гражданином России.
Как передает ТАСС, суд приговорил мужчину к 17 годам колонии по статье о госизмене. Работая на одном из российских промышленных предприятий, он состоял в рядах «Азова»* и передал представителю Украины данные, составляющую государственную тайну.
Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт «Азова»* на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Был задержан местный житель, планировавший потом уехать на Украину.
*Признан террористическим и запрещен в России.