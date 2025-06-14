Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Отмечается, что в станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма.
«В Щербиновском районе фрагменты БПЛА упали в районе храма. Пострадавших нет. В соседнем от храма домовладении незначительные повреждения получил автомобиль, выбило стекла в подвальном помещении», — сказано в сообщении.
Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском.
«Разрушений и пострадавших нет. Выставлено оцепление. На месте также работают специальные и экстренные службы», — уточнили в оперштабе.
На местах сейчас продолжают работу сотрудники специальных и экстренных служб, а также правоохранительных органов.
В ночь на субботу над регионами России силы ПВО уничтожили 66 беспилотников. По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили над Крымом, 11 — над акваторией Азовского моря, 30 — над Воронежской, 10 — над Белгородской областями, восемь — над Ставропольским крае и один — над территорией Самарской области.