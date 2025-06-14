Обломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском крае

В ночь на субботу над регионами России силы ПВО уничтожили 66 беспилотников. По данным Минобороны, шесть БПЛА сбили над Крымом, 11 — над акваторией Азовского моря, 30 — над Воронежской, 10 — над Белгородской областями, восемь — над Ставропольским крае и один — над территорией Самарской области.