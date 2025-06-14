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Российские войска взяли под контроль село Зеленый Кут в ДНР

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Зеленый Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.

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Источник: РИА "Новости"

Село Зеленый Кут расположено к северо-западу от населенного пункта Богатырь, о взятии которого Минобороны сообщило 18 мая. Также подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям украинских бригад в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.

Зеленый Кут находится в Великоновоселковском районе на западе ДНР. Население по переписи 2001 года составляет 58 человек.

12 июня Минобороны отчиталось о взятии сел Петровское и Алексеевка, которое находится восточнее Зеленого Кута. На следующий день военное ведомство сообщило о переходе под контроль российской армии еще одного населенного пункта в ДНР — села Коптево.