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Российские военные поразили цеха производства БПЛА ВСУ и места их хранения

Российские военнослужащие нанесли поражение цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местам их хранения. Об этом 14 июня сообщили в Минобороны РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Нанесено поражение цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные поразили объекты оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали две управляемые авиабомбы JDAM американского производства и 110 БПЛА самолетного типа, в том числе 63 вне зоны спецоперации.

Ранее в этот день экипаж танка Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении проведения спецоперации. Опорный пункт противника обнаружили воздушной разведкой. Уточнялось, что первый выстрел был прицельным, далее — два-три выстрела в зависимости от цели, среди которых были обозначены блиндаж, укрепрайон.