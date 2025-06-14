Российские военные поразили цеха производства БПЛА ВСУ и места их хранения

«Нанесено поражение цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что российские военные поразили объекты оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали две управляемые авиабомбы JDAM американского производства и 110 БПЛА самолетного типа, в том числе 63 вне зоны спецоперации.
Ранее в этот день экипаж танка Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении проведения спецоперации. Опорный пункт противника обнаружили воздушной разведкой. Уточнялось, что первый выстрел был прицельным, далее — два-три выстрела в зависимости от цели, среди которых были обозначены блиндаж, укрепрайон.