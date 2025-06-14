Российские военные поразили цеха производства БПЛА ВСУ и места их хранения

Ранее в этот день экипаж танка Т-72Б3М 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении проведения спецоперации. Опорный пункт противника обнаружили воздушной разведкой. Уточнялось, что первый выстрел был прицельным, далее — два-три выстрела в зависимости от цели, среди которых были обозначены блиндаж, укрепрайон.