Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК

Он перечислил пораженные цели:
центры управления в Краматорске (подконтрольная Киеву территория ДНР);логистическая инфраструктура в Сумской и Харьковской областях;производственные мощности ВПК в Кривом Роге (Днепропетровская область) и Шостке (Сумская область).
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.