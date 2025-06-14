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Подполье сообщило об ударах по украинским объектам ВПК

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по центрам управления ВСУ и объектам ВПК в четырех областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

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Источник: © РИА Новости

Он перечислил пораженные цели:

центры управления в Краматорске (подконтрольная Киеву территория ДНР);логистическая инфраструктура в Сумской и Харьковской областях;производственные мощности ВПК в Кривом Роге (Днепропетровская область) и Шостке (Сумская область).

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.