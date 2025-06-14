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ТАСС: Женщина-командир роты ВСУ приказывала брать в плен жителей Курской области

Боевики ВСУ признались, что приказы забирать в плен курских мирных жителей исходили напрямую от украинского правительства.

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Источник: Комсомольская правда

Женщина-командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины отдавала приказы своим подчиненным брать в плен всех мирных жителей, которых они увидят на территории Курской области. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк.

«Командир роты старший солдат Ирина отдавала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать их и брать в плен. И по команде передавать их другому подразделению», — рассказал Косяк.

По словам пленного, украинские боевики обсуждали этот вопрос с Ириной, однако та утверждала, что действует по приказу правительства Незалежной.

Он также добавил, что других указаний от командования не получал. Как отметил Косиняк, в плен он попал 1 декабря 2024 года после контузии, а российские военные оказали ему первую помощь и предоставили еду и воду.

Пленный военнослужащий ВСУ Денис Романов сообщал, что перед боевыми операциями украинские командиры инструктируют солдат ликвидировать тяжелораненых сослуживцев, чтобы те не попали к российским военным. Он уточнил, что подобные указания передавались через специальную группу в WhatsApp.