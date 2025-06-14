Женщина-командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины отдавала приказы своим подчиненным брать в плен всех мирных жителей, которых они увидят на территории Курской области. Об этом рассказал ТАСС украинский пленный 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк.
«Командир роты старший солдат Ирина отдавала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать их и брать в плен. И по команде передавать их другому подразделению», — рассказал Косяк.
По словам пленного, украинские боевики обсуждали этот вопрос с Ириной, однако та утверждала, что действует по приказу правительства Незалежной.
Он также добавил, что других указаний от командования не получал. Как отметил Косиняк, в плен он попал 1 декабря 2024 года после контузии, а российские военные оказали ему первую помощь и предоставили еду и воду.
Пленный военнослужащий ВСУ Денис Романов сообщал, что перед боевыми операциями украинские командиры инструктируют солдат ликвидировать тяжелораненых сослуживцев, чтобы те не попали к российским военным. Он уточнил, что подобные указания передавались через специальную группу в WhatsApp.