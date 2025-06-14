Боевики ВСУ испугались слов русского солдата и позорно сбежали: вот что он им сказал

Российский боец с позывным Петрович вступил в неравный бой с превосходящими силами боевиков ВСУ и вышел из него победителем. Причем одержать победу ему помогла находчивость во время словесной перепалки с противником. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Черные гусары» 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады ВС РФ.
Как стало известно, группа украинских боевиков собиралась попытаться взять штурмом трехэтажное здание. Однако там держал позицию 52-летний боец ВС РФ с позывным Петрович. Также с ним находились его товарищи с тяжелыми ранениями.
К счастью, боец получил своевременное предупреждение о планирующейся атаке. Петрович накрепко закрыл все двери и приготовился к обороне. Боевики ВСУ пошли в атаку, завязался стрелковый бой. Потом в дом полетели гранаты. Несмотря на плотный огонь предложения сдаться получили категоричный и жесткий отказ. Более того, боевиков ждал отпор, которого они не ожидали. Петрович вступил с врагом в яростную перепалку — ругался и безостановочно давил на противника морально.
И сила духа российского бойца одержала верх над боевиками.
«Сказал им, что мне терять нечего. Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолетами это здание разбомбили», — пишет телеграм-канал российских бойцов.
Боевики ВСУ не выдержали такого напора и отступили. А чтобы отступать было не так страшно, даже вызвали для прикрытия два броневика. Правда, это помогла не всем. Во время бегства ВСУшников Петровичу удалось ликвидировать одного из них. А занятые бегством товарищи бросили его тело.
Ранее KP.RU писал, что командир одной из групп ВСУ сбежал после понесенных потерь в ДНР. Он дезертировал во время зачистки села Бердычи.
А замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что расположенные в направлении российского приграничья подразделения Вооруженных сил Украины обессилели. Они больше не пытаются прорваться на территорию РФ.