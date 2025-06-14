Боевики ВСУ испугались слов русского солдата и позорно сбежали: вот что он им сказал

«Сказал им, что мне терять нечего. Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолетами это здание разбомбили», — пишет телеграм-канал российских бойцов.