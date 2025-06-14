Балицкий: Замкомандира батальона имени Судоплатова Олег Семов погиб в зоне СВО

Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов трагически погиб от полученных ранений, которые были получены в зоне спецоперации. Об этом официально сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«От полученных ранений на поле боя скончался Олег Семов. Олег стоял у истоков создания народного ополчения Запорожской области, служил заместителем командира в добровольческом отряде “БАРС-32” батальона имени Судоплатова», — написал глава региона в своем канале в соцсети.
Он отметил, что Семов был настоящим патриотом и искренне любил Россию. Боец мужественно сражался, защищая безопасность руберей Запорожской области. Как рассказал Балицкий, у погибшего добровольца осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил искренние соболезнования родным и близким Олега Семова.
Как писал сайт KP.RU, 11 июня в ходе спецоперации в районе населенного пункта Марковский в ЛНР при выполнении боевой задачи трагически погиб Павел Беликов. Отмечалось, что Беликов ранее занимал пост министра по делам территориальных образований Саратовской области, в 2012 году ушел с этой должности и возглавил Консервный завод ФСИН.