Балицкий: Замкомандира батальона имени Судоплатова Олег Семов погиб в зоне СВО

Как писал сайт KP.RU, 11 июня в ходе спецоперации в районе населенного пункта Марковский в ЛНР при выполнении боевой задачи трагически погиб Павел Беликов. Отмечалось, что Беликов ранее занимал пост министра по делам территориальных образований Саратовской области, в 2012 году ушел с этой должности и возглавил Консервный завод ФСИН.