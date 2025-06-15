Fars: Иран применил для новых ударов по Израилю ракеты «Хадж Кассем»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана применил для новой волны ответных ударов по Израилю тактические управляемые баллистические ракеты «Хадж Кассем», сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что эти снаряды, которыми иранские силы атаковали Тель-Авив, были оснащены осколочно-фугасными боеголовками.
Ранее агентство Mehr распространило информацию, что Тегеран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ответного удара по израильскому городу Хайфа. В свою очередь, Nour News, утверждало, что иранские военные запустили ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев» против Ирана, атаковав военные и ядерные объекты республики.