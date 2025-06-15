Fars: Иран применил для новых ударов по Израилю ракеты «Хадж Кассем»

Ранее агентство Mehr распространило информацию, что Тегеран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету для ответного удара по израильскому городу Хайфа. В свою очередь, Nour News, утверждало, что иранские военные запустили ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.