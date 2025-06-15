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В ДНР призвали родственников попавших в плен россиян не передавать деньги ВСУ

Омбудсмен Морозова призвала не платить деньги ВСУ в надежде спасти пленных.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова предостерегла родных российских военнопленных от передачи денежных средств украинской стороне в надежде на ускоренное освобождение пленных, отметив, что подобные требования со стороны ВСУ являются вымогательством.

«Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать», — напомнила Морозова в беседе с РИА Новости.

Морозова отметила, что многие жители республики становятся жертвами шантажа со стороны украинских военных — они вынуждены продавать имущество, включая автомобили и недвижимость, чтобы освободить своих близких из плена.

Ранее KP.RU писал, что военный корреспондент Александр Коц проинформировал о проведении 13 июня 2025 года второй процедуры взаимного возврата тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной.