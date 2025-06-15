В ДНР призвали родственников попавших в плен россиян не передавать деньги ВСУ

Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова предостерегла родных российских военнопленных от передачи денежных средств украинской стороне в надежде на ускоренное освобождение пленных, отметив, что подобные требования со стороны ВСУ являются вымогательством.