Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова предостерегла родных российских военнопленных от передачи денежных средств украинской стороне в надежде на ускоренное освобождение пленных, отметив, что подобные требования со стороны ВСУ являются вымогательством.
«Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать», — напомнила Морозова в беседе с РИА Новости.
Морозова отметила, что многие жители республики становятся жертвами шантажа со стороны украинских военных — они вынуждены продавать имущество, включая автомобили и недвижимость, чтобы освободить своих близких из плена.
Ранее KP.RU писал, что военный корреспондент Александр Коц проинформировал о проведении 13 июня 2025 года второй процедуры взаимного возврата тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной.