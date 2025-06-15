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Число добровольцев отряда БАРС-8 «Хабаровск» превысило 100 человек

Добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск», действующий при поддержке главы Хабаровского края Дмитрия Демешина, объединяет уже более ста человек. В его рядах служат не только жители региона, но и сотрудники краевого правительства, а также муниципальных администраций, заявил Демешин в ходе прямой линии 10 июня.

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Во время эфиры губернатору поступили вопросы о вступлении в отряд. Глава края ответил, что подразделение открыто для приёма новых бойцов, а также подчеркнул, что каждый доброволец будет обеспечен современной экипировкой и снаряжением.

«Всех, кто решил стать защитником Родины, мы не оставим без внимания», — заявил Демешин. Ранее он лично посетил расположение БАРС-8 в зоне специальной военной операции, чтобы узнать о нуждах бойцов.

Также глава региона напомнил, что участникам СВО и их семьям предоставляется свыше 40 мер поддержки.