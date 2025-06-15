Число добровольцев отряда БАРС-8 «Хабаровск» превысило 100 человек

Добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск», действующий при поддержке главы Хабаровского края Дмитрия Демешина, объединяет уже более ста человек. В его рядах служат не только жители региона, но и сотрудники краевого правительства, а также муниципальных администраций, заявил Демешин в ходе прямой линии 10 июня.