Число добровольцев отряда БАРС-8 «Хабаровск» превысило 100 человек

Во время эфиры губернатору поступили вопросы о вступлении в отряд. Глава края ответил, что подразделение открыто для приёма новых бойцов, а также подчеркнул, что каждый доброволец будет обеспечен современной экипировкой и снаряжением.
«Всех, кто решил стать защитником Родины, мы не оставим без внимания», — заявил Демешин. Ранее он лично посетил расположение БАРС-8 в зоне специальной военной операции, чтобы узнать о нуждах бойцов.
Также глава региона напомнил, что участникам СВО и их семьям предоставляется свыше 40 мер поддержки.