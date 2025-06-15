Силы ПВО сбили за ночь шесть украинских дронов над территориями РФ

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над территориями Белгородской и Орловской областей. Об этом утром в воскресенье, 15 июня, сообщили представители Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Известно, что пять вражеских беспилотников ликвидированы над небом Белгородской области и еще один — над Орловской.
Как KP.RU писал ранее, российский боец вступил в неравный бой с превосходящими силами боевиками ВСУ и вышел из него победителем. Одержать победу ему помогла находчивость во время словесной перепалки с противником.