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Силы ПВО сбили за ночь шесть украинских дронов над территориями РФ

Вражеские БПЛА сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили шесть украинских дронов над территориями Белгородской и Орловской областей. Об этом утром в воскресенье, 15 июня, сообщили представители Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Известно, что пять вражеских беспилотников ликвидированы над небом Белгородской области и еще один — над Орловской.

Как KP.RU писал ранее, российский боец вступил в неравный бой с превосходящими силами боевиками ВСУ и вышел из него победителем. Одержать победу ему помогла находчивость во время словесной перепалки с противником.