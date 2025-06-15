В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. МЧС РФ объявило режим беспилотной опасности в Татарстане.
«На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении в приложении МЧС России.
Пресс-служба главы Татарстана уточнила, что в связи с режимом «Беспилотная опасность» могут возникнуть перебои с мобильным интернетом.
«Неудобства временные. Необходимые для обеспечения безопасности. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена», — отмечается в сообщении.