Российские бойцы на мотоциклах отвлекали дроны ВСУ при штурме Петровского

Российские военные использовали мотоциклы для отвлекающего манёвра, позволившего осуществить штурм села Петровского в ДНР, заявил боец 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ Максим Феофанов.
«Когда только дали (команду — прим. ред.) “марш”, отвлекли внимание (украинских — прим. ред.) FPV-дронов на себя в течение около получаса-часа. Отвлекали манёвром, пока заходили наши группы», — сказал штурмовик, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, при этом потребовалось применить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пять мотоциклистов несли на себе. В числе указанных бойцов был Феофанов.
Военнослужащий отметил, что во время движения мотоциклов их группу пытались атаковать беспилотники ВСУ. Система РЭБ помогла поразить отразить эти атаки.
Кроме того, украинские военные также вели огонь по мотоциклистам из артиллерийских установок. Быстрая скорость передвижения транспортных средств позволила избежать попаданий снарядов ВСУ.
Напомним, 12 июня Минобороны РФ заявило об освобождении населенных пунктов Петровское и Алексеевка от ВСУ.