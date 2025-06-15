Над Крымом отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбили утром в воскресенье над территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 07.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.