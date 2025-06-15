Над Крымом отработала ПВО

Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России уничтожено 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.