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Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по целям в Израиле

Удары движения «Ансар Аллах» были скоординированы с действиями иранской армии и КСИР.

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Источник: Аргументы и факты

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) за последние 24 часа нанесло несколько ударов гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2» по целям в районе израильского Тель-Авива, заявил военный представитель этой организации Яхья Сариа.

«Эта операция была скоординирована с действиями, которые были осуществлены иранской армией и Корпусом стражей исламской революции (КСИР Ирана — прим. ред.)», — отметил он.

Сариа подчеркнул, все задачи, поставленные перед вооружёнными силами, были выполнены.

Напомним, 10 июня телеканал Al Masirah передал, что Израиль нанёс удар по городу Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы. По данным журналистов, целью атаки стали объекты инфраструктуры в местном порту.