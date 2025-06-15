Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по целям в Израиле

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) за последние 24 часа нанесло несколько ударов гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2» по целям в районе израильского Тель-Авива, заявил военный представитель этой организации Яхья Сариа.
«Эта операция была скоординирована с действиями, которые были осуществлены иранской армией и Корпусом стражей исламской революции (КСИР Ирана — прим. ред.)», — отметил он.
Сариа подчеркнул, все задачи, поставленные перед вооружёнными силами, были выполнены.
Напомним, 10 июня телеканал Al Masirah передал, что Израиль нанёс удар по городу Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы. По данным журналистов, целью атаки стали объекты инфраструктуры в местном порту.