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Войска России поразили командный пункт бригады морпехов ВСУ у Святогоровки в ДНР

Минобороны РФ показало удар «Искандером» по штабу морпехов ВСУ под Святогоровкой.

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Источник: Комсомольская правда

Военные российской армии ракетным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» поразили командный пункт бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святогоровке в Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны РФ опубликовало соответствующие видео.

«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара расчетом ОТРК Искандер по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — сказано в сообщении военного ведомства.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли точный ракетный удар по украинскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. В результате поражения цели были полностью уничтожены ключевые элементы.