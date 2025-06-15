Войска России поразили командный пункт бригады морпехов ВСУ у Святогоровки в ДНР

Военные российской армии ракетным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» поразили командный пункт бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святогоровке в Донецкой Народной Республики (ДНР). Минобороны РФ опубликовало соответствующие видео.
«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара расчетом ОТРК Искандер по командному пункту 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — сказано в сообщении военного ведомства.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли точный ракетный удар по украинскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. В результате поражения цели были полностью уничтожены ключевые элементы.