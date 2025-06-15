ОТРК «Искандер» поразил командный пункт морской пехоты ВСУ в Святогоровке

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс ОТРК «Искандер» поразил украинский командный пункт в Святогоровке (ДНР), сообщило Минобороны РФ.
Объект управлял действиями 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Российское ведомство показало кадры с моментом попадания «Искандера» в цель.
Напомним, 11 июня в Черниговской области российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому пункту управления радиоэлектронной разведки и БПЛА. Для уничтожения цели использовались ОТРК «Искандер» и беспилотники.
В начале июня в Сети появились кадры удара по палаточному лагерю ВСУ в районе населённого пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Для этого российские военные применили «Искандер».