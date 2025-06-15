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ОТРК «Искандер» поразил командный пункт морской пехоты ВСУ в Святогоровке

Минобороны РФ показало кадры с моментом попадания «Искандера» в командный пункт ВСУ в ДНР.

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Источник: Аргументы и факты

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс ОТРК «Искандер» поразил украинский командный пункт в Святогоровке (ДНР), сообщило Минобороны РФ.

Объект управлял действиями 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Российское ведомство показало кадры с моментом попадания «Искандера» в цель.

Напомним, 11 июня в Черниговской области российские военные нанесли комбинированный удар по украинскому пункту управления радиоэлектронной разведки и БПЛА. Для уничтожения цели использовались ОТРК «Искандер» и беспилотники.

В начале июня в Сети появились кадры удара по палаточному лагерю ВСУ в районе населённого пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Для этого российские военные применили «Искандер».