В ходе СВО погиб 33-летний отец двоих детей из Пермского края

33-летний житель Пермского края Андрей Путилов погиб в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа.
Андрей Путилов родился в деревне Комары 24 мая 1991 года, окончил местную школу, работал в дистанции гражданских сооружений РЖД. На СВО он служил стрелком — помощником гранатомётчика стрелкового батальона.
2 апреля 2025 года мужчина погиб. Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования его маме, жене, сыну и дочери.
Церемония прощания и траурный митинг состоятся 16 июня в Комарах.