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В ходе СВО погиб 33-летний отец двоих детей из Пермского края

Андрея Путилова похоронят в деревне Комары Верещагинского округа.

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Источник: Freepik

33-летний житель Пермского края Андрей Путилов погиб в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа.

Андрей Путилов родился в деревне Комары 24 мая 1991 года, окончил местную школу, работал в дистанции гражданских сооружений РЖД. На СВО он служил стрелком — помощником гранатомётчика стрелкового батальона.

2 апреля 2025 года мужчина погиб. Администрация Верещагинского округа выразила соболезнования его маме, жене, сыну и дочери.

Церемония прощания и траурный митинг состоятся 16 июня в Комарах.