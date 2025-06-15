Стало известно о трех возвращенных из украинского плена жителях Челябинской области

Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства. «Разыскивали вместе с его сестрой, которая рассказала нам, что брат некоторое время жил в России, а последним местом его пребывания была наша область. Парню 26 лет, он сирота. В плену был совсем недолго — пару месяцев», — отметила омбудсмен.