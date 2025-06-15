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Стало известно о трех возвращенных из украинского плена жителях Челябинской области

Стало известно о трех возвращенных из украинского плена жителях Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Life.ru

«На протяжении нескольких дней идет большой обмен военнопленными между Россией и Украиной. Пока нам известно о трех возвращенных жителях Челябинской области», — сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

Так, 39-летнего жителя Еманжелинского района, пробывшего более года в плену, искали отец и теща; 43-летнего бойца из Коркинского района ждала супруга, в плену он провел четыре месяца.

Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства. «Разыскивали вместе с его сестрой, которая рассказала нам, что брат некоторое время жил в России, а последним местом его пребывания была наша область. Парню 26 лет, он сирота. В плену был совсем недолго — пару месяцев», — отметила омбудсмен.

«Вместе с мамами и папами, женами, детьми, другими родственниками надеемся, что обмен продолжится, благодарим всех, кто прилагает много усилий к тому, чтобы этот процесс не прекращался до возвращения всех наших ребят на родину», — добавила Юлия Сударенко.