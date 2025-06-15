ВСУ выпустили 90 снарядов по белгородскому приграничью

По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 106 снарядов и зафиксированы атаки 62 беспилотниками, из них 19 были сбиты. За медпомощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона 13 июня. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, двух предприятиях, двух коммерческих объектах и 10 транспортных средствах.