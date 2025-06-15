Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России освободили Ульяновку в ДНР

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Центр» освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.

«Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль “Казак”, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.