ВС России освободили Ульяновку в ДНР

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.
«Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль “Казак”, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.