Еще четыре воронежских бойца вернулись живыми из плена домой

Он отметил, что возвращение наших земляков на родину — это заслуга уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и воронежского омбудсмена Сергея Канищева. Их команды работают параллельно и взаимодействуют по наиболее сложным вопросам.