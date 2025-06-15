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Еще четыре воронежских бойца вернулись живыми из плена домой

Им готовы оказать помощь в реабилитации.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В результате очередного обмена вчера, 14 июня, из украинского плена живыми вернулись еще четыре воронежских бойца. Об этом губернатор Александр Гусев написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что возвращение наших земляков на родину — это заслуга уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и воронежского омбудсмена Сергея Канищева. Их команды работают параллельно и взаимодействуют по наиболее сложным вопросам.

— Выражаю огромную благодарность им и всем причастным к переговорам и процедуре обмена. А в вопросах реабилитации бойцов Воронежская область всегда готова оказать Минобороны любое необходимое содействие, — заверил Гусев.

Ранее стало известно о возвращении из украинского плена в Воронеж одного военнослужащего.