Еще четыре воронежских бойца вернулись живыми из плена домой

В результате очередного обмена вчера, 14 июня, из украинского плена живыми вернулись еще четыре воронежских бойца. Об этом губернатор Александр Гусев написал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что возвращение наших земляков на родину — это заслуга уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и воронежского омбудсмена Сергея Канищева. Их команды работают параллельно и взаимодействуют по наиболее сложным вопросам.
— Выражаю огромную благодарность им и всем причастным к переговорам и процедуре обмена. А в вопросах реабилитации бойцов Воронежская область всегда готова оказать Минобороны любое необходимое содействие, — заверил Гусев.
Ранее стало известно о возвращении из украинского плена в Воронеж одного военнослужащего.