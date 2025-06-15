«Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1 200 тел погибших солдат ВСУ», — рассказал он.
В свою очередь, Киев не передал Москве ни одного тела погибших солдат.
Встреча в Стамбуле
- Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Попытка Киева сорвать договоренности:
- Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
- на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;они несколько дней не выходили на контакт с Москвой;
- в итоге первый этап обмена телами состоялся 11 июня;
- тогда Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.