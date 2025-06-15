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Россия передала Украине еще 1200 тел солдат ВСУ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия в воскресенье передала украинской стороне еще 1200 тел погибших солдат ВСУ, сообщил источник РИА Новости.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1 200 тел погибших солдат ВСУ», — рассказал он.

В свою очередь, Киев не передал Москве ни одного тела погибших солдат.

Встреча в Стамбуле

  • Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее тысячи человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Попытка Киева сорвать договоренности:

  • Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ;
  • на границу доставили более 1200 тел украинских солдат;представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;они несколько дней не выходили на контакт с Москвой;
  • в итоге первый этап обмена телами состоялся 11 июня;
  • тогда Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.