Один человек погиб и 13 ранены при ударе БПЛА по автозаводу в Татарстане

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. В воскресенье при атаке Татарстана вражескими беспилотниками обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.
«В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — проинформировал Минниханов.
На месте возник пожар, его ликвидацию так же оперативно провели соответствующие службы, добавил глава региона.
Ранее в воскресенье ПВО отработала над территорией Крыма.
Накануне ночью над Крымом, Азовским морем и еще четырьмя регионами России были уничтожены 66 беспилотников. За ночь до этого ПВО нейтрализовала над Крымом и Черным морем 77 украинских беспилотников, а всего над регионами России были перехвачены и уничтожены 125 вражеских дронов.
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