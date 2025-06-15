Российские войска поразили командный пункт группы «Луганск» ВСУ

Российские войска нанесли удар по командному пункту оперативно-тактической группы «Луганск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дружковки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.