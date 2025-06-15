Пушилин: ВС РФ освободили шахту Новодзержинская в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль шахту Новодзержинскую на дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Дзержинское направление. Там, можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская», — заявил он на видео, опубликовано в Telegram-канале губернатора.
Пушилин подчеркнул, что российские подразделения после взятия шахты продолжили движение вперед.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили село Ульяновка в Донецкой Народной Республике.