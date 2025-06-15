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Пушилин: ВС РФ освободили шахту Новодзержинская в ДНР

Российские подразделения продвигаются на дзержинском направлении.

Как создавалась новая Россия

Вооруженные силы России взяли под контроль шахту Новодзержинскую на дзержинском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Дзержинское направление. Там, можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская», — заявил он на видео, опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Пушилин подчеркнул, что российские подразделения после взятия шахты продолжили движение вперед.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили село Ульяновка в Донецкой Народной Республике.