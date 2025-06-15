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Умер еще один из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане

Число погибших при атаке БПЛА в Татарстане возросло до двух.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Число жертв атаки БПЛА в Татарстане возросло до двух, сообщила пресс-служба главы республики.

«К сожалению, скончался еще один пострадавший в Елабуге, который был в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.

В воскресенье киевский режим атаковал беспилотниками территорию Республики Татарстан. При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. Погиб рабочий.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.