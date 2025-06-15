Пушилин: Бойцы ВС РФ освободили шахту Новодзержинская в ДНР

Подразделения российских войск освободили шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
«Дзержинское направление. Там, можно говорить, что российские войска освободили шахту Новодзержинская», — написал он.
Глава региона отметил, что и здесь российские подразделения не останавливаются и продолжают движение.
Как писал сайт KP.RU, 8 июня глава ДНР сообщил, что российские военнослужащие улучшают свои позиции на Краснолиманском и Красноармейском направлениях в зоне спецоперации. Он отметил, что наблюдается улучшение положения ВС РФ, логистика противника нарушена.
Ранее Денис Пушилин заявил, что из города Часов Яр, где в настоящее время идут городские бои, поступают обнадеживающие сигналы. Российские бойцы планомерно продвигаются в лесополосах на Угледарском направлении и в районе Великой Новоселки. В целом ВС РФ постепенно улучшают позиции, чтобы выполнить цели спецоперации, подчеркнул он.