Пушилин: Бойцы ВС РФ освободили шахту Новодзержинская в ДНР

Ранее Денис Пушилин заявил, что из города Часов Яр, где в настоящее время идут городские бои, поступают обнадеживающие сигналы. Российские бойцы планомерно продвигаются в лесополосах на Угледарском направлении и в районе Великой Новоселки. В целом ВС РФ постепенно улучшают позиции, чтобы выполнить цели спецоперации, подчеркнул он.