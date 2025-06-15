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В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей

ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Восемь мирных жителей, среди них шесть детей, пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.

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Источник: © РИА Новости

«Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин Telegram-канале.

Он отметил, что в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.

По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Пушилин добавил, что со стороны ВСУ в воскресенье было совершено 16 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА.