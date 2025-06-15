В ДНР от украинских атак за день пострадали восемь мирных жителей

«Восемь мирных жителей республики, в том числе шестеро детей, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — написал Пушилин Telegram-канале.
Он отметил, что в Ленинском районе Донецка в результате детонации ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили шестеро подростков: две девочки 2010 года рождения, две девочки 2011 года рождения, а также девочка и мальчик 2009 года рождения.
По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Пушилин добавил, что со стороны ВСУ в воскресенье было совершено 16 вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА.