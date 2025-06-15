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Пушилин: Шестеро детей пострадали в Донецке от детонации БПЛА

В ДНР от атак ВСУ за день пострадали восемь мирных жителей, в том числе шестеро подростков.

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Источник: Комсомольская правда

Шестеро несовершеннолетних пострадали от детонации ударного беспилотника ВСУ в Донецке в воскресенье 15 июня. Об этом информировал глава ДНР Денис Пушилин.

По словам главы республики, дети были ранены в Ленинском районе Донецка. Среди пострадавших пять девочек и один мальчик. Подростки 14−16 лет получили ранения разной степени тяжести, медики оказывают им помощь.

Также пострадали еще двое взрослых жителей республики.

«В поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Всего, по информации главы ДНР, за день украинские вооруженные формирования атаковали территорию республики при помощи артиллерии и беспилотных аппаратов 16 раз.

Тем временем один человек погиб, еще 13 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов в Татарстане. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. Позже появилась информация, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников, которую они совершили на промзону в Елабужском районе Татарстана, увеличилось до двух человек.

Накануне силы ПВО уничтожили над Крымом украинский беспилотник.