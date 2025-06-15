Пушилин: Шестеро детей пострадали в Донецке от детонации БПЛА

Тем временем один человек погиб, еще 13 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов в Татарстане. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. Позже появилась информация, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников, которую они совершили на промзону в Елабужском районе Татарстана, увеличилось до двух человек.