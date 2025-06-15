Пушилин: Шестеро детей пострадали в Донецке от детонации БПЛА

Шестеро несовершеннолетних пострадали от детонации ударного беспилотника ВСУ в Донецке в воскресенье 15 июня. Об этом информировал глава ДНР Денис Пушилин.
По словам главы республики, дети были ранены в Ленинском районе Донецка. Среди пострадавших пять девочек и один мальчик. Подростки 14−16 лет получили ранения разной степени тяжести, медики оказывают им помощь.
Также пострадали еще двое взрослых жителей республики.
«В поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранения средней степени тяжести получили женщина 1949 г.р. и мужчина 1957 г.р», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Всего, по информации главы ДНР, за день украинские вооруженные формирования атаковали территорию республики при помощи артиллерии и беспилотных аппаратов 16 раз.
Тем временем один человек погиб, еще 13 пострадали в результате атаки украинского беспилотника на один из заводов в Татарстане. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. Позже появилась информация, что число погибших в результате атаки украинских беспилотников, которую они совершили на промзону в Елабужском районе Татарстана, увеличилось до двух человек.
Накануне силы ПВО уничтожили над Крымом украинский беспилотник.