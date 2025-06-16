В Киеве прогремел ряд взрывов

На территориях нескольких областей Украины вечером 15 июня объявили воздушную тревогу. В том числе, об угрозе атаки беспилотников уведомили жителей Киева. После оповещения в городе раздалось несколько взрывов. Об этом свидетельствуют данные «Украинформ».
По сведениям агентства, звуки взрывов были слышны в разных районах города. О последствиях информации пока что нет.
Помимо Киевской области, воздушная тревога действует в Кировоградском, Полтавском, Черкасском, Сумском и Черниговском регионах Украины.
В Минобороны России неоднократно напоминали, что Москва атакует военную инфраструктуру Украины.
Российские бойцы, в том числе, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области. Объект расположен в Кременчуге.