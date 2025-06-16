В Киеве прогремел ряд взрывов

На территориях нескольких областей Украины вечером 15 июня объявили воздушную тревогу. В том числе, об угрозе атаки беспилотников уведомили жителей Киева. После оповещения в городе раздалось несколько взрывов. Об этом свидетельствуют данные «Украинформ».