В Совфеде решительно осудили удары Киева по регионам РФ: атака на Татарстан — «дорога в никуда»

Россияне резко осудили удары Киева по Татарстану. ВСУ выбрали «дорогу в никуда», пытаясь атаковать срединную часть РФ. С таким заявлением обратился глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой».
По его мнению, налеты дронов свидетельствуют о непрекращающемся враждебном поведении киевского режима. Григорий Карасин считает, что боевики ВСУ ударами по регионам РФ пытаются «доказать себе, что они на многое способны». При этом не ясно, как реализуются атаки, добавил он.
«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. Они пытаются доказать себе, что они на многое способны. Но на самом деле это дорога в никуда», — сказал Григорий Карасин.
В результате атаки ВСУ на Татарстан погибло двое мирных жителей. Один из них скончался в больнице.