В Совфеде решительно осудили удары Киева по регионам РФ: атака на Татарстан — «дорога в никуда»

«Речь идет о срединной части России. Это свидетельствует о том, что не унимаются наши, так сказать, противники, если не сказать, враги — украинские националисты. Они пытаются доказать себе, что они на многое способны. Но на самом деле это дорога в никуда», — сказал Григорий Карасин.