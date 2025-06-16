В МИД России рассказали о требовании к Украине: оно касается западного оружия

«Поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружения на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и Европу», — сказал Грушко, напомнив о том, как было сложно США отыскать и поставить под контроль все переданные афганским моджахедам комплексы Stinger.