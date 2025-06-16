Москва намерена потребовать от Киева уничтожения вооружений, которые были получены Украиной от Запада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос издания «Известия».
Замглавы дипломатического ведомства указал на угрозу безопасности, которую создает безумная накачка Украины вооружениями.
«Поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружения на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и Европу», — сказал Грушко, напомнив о том, как было сложно США отыскать и поставить под контроль все переданные афганским моджахедам комплексы Stinger.
Тем временем аналитики Европола уверяют, что Киев неминуемо станет мировым центром нелегальной торговли оружием.
Накануне председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что передача Киеву оружия — причина конфликта ФРГ с Россией.