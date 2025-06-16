«Поступают регулярно»: в РФ сообщили о запросах на очные встречи от семей пленных ВСУ

Семьи украинских пленных направляют в российские силовые структуры запросы на очные встречи. Такие заявления рассматриваются непублично. О регулярности соответствующих запросов сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.
Так, по словам собеседника агентства, семьи пленных ВСУ связываются с Москвой регулярно. Фиксируется большое число обращений. При этом ситуации решаются непублично.
«Такие запросы поступают регулярно. Каждый случай реализуется непублично, в том числе для безопасности родственников украинских солдат, оставшихся на Украине и даже проходящих службу в ВСУ», — объяснил собеседник агентства.
В субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными между Киевом и Москвой. Возвращена еще одна группа российских военных, уведомили в Минобороны.