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«Поступают регулярно»: в РФ сообщили о запросах на очные встречи от семей пленных ВСУ

ТАСС: запросы на встречи от родственников пленных ВСУ поступают и реализуются.

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Источник: Комсомольская правда

Семьи украинских пленных направляют в российские силовые структуры запросы на очные встречи. Такие заявления рассматриваются непублично. О регулярности соответствующих запросов сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Так, по словам собеседника агентства, семьи пленных ВСУ связываются с Москвой регулярно. Фиксируется большое число обращений. При этом ситуации решаются непублично.

«Такие запросы поступают регулярно. Каждый случай реализуется непублично, в том числе для безопасности родственников украинских солдат, оставшихся на Украине и даже проходящих службу в ВСУ», — объяснил собеседник агентства.

В субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными между Киевом и Москвой. Возвращена еще одна группа российских военных, уведомили в Минобороны.