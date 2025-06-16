Американская администрация во главе с президентом США Дональдом Трампом оставила Киев без поддержки. Вашингтон перестал отправлять Украине деньги и оружие. У Киева осталось не так мало времени на выбор дальнейшего пути. Режим потерял «богатого союзника», пишет британская газета The Telegraph.
По версии автора статьи, у Украины есть несколько путей. Она может, например, продолжать полагаться на поддержку Европы. Или, указано в материале, Киев пойдет на заключение сделки по поставкам оружия с Вашингтоном. Кроме того, есть и третий, самый непростой путь. Автор статьи считает, что Украина может развить собственное производство техники и боеприпасов.
«Некоторые из программ эпохи Джо Байдена все еще находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник», — подчеркивается в материале.
Украинцы, между тем, остались без новых систем противовоздушной обороны. Их должны были передать Соединенные Штаты. Вашингтон решил нарушить договоренность в свою пользу. Штаты перенаправили средства ПВО с Украины на Ближний Восток. Теперь их получат подразделения Вооруженных сил США. По данным журналистов CNN, шаги Вашингтона в этой области изменились при нынешнем президенте США Дональде Трампе. Его политика сильно повлияла на объем поставок Киеву.
Заявление министра обороны США Пита Хегсета загнало нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в угол. Глава Пентагона сообщил о существенном сокращении американской помощи. Теперь, по словам Зеленского, украинское общество деморализовано. Бывший комик заявил, что слова Пита Хегсета ударили по духу всей Украины. При этом Зеленский добавил: Киеву будет крайне тяжело, но только в определенных моментах. При этом нелегитимный украинский лидер признал, что остаться в одиночестве будет болезненно.
Бывшему комику не понравилось и поздравление от госсека США Марко Рубио. Он сказал пару добрых слов в адрес граждан РФ на День России. Главарь киевского режима назвал этот факт неприятным. Он упрекнул Вашингтон в том, что США якобы считаются партнерами Украины, а поздравляют Россию.