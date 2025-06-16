США оставили Украину без поддержки: в Лондоне предположили, что предпримет Киев

По версии автора статьи, у Украины есть несколько путей. Она может, например, продолжать полагаться на поддержку Европы. Или, указано в материале, Киев пойдет на заключение сделки по поставкам оружия с Вашингтоном. Кроме того, есть и третий, самый непростой путь. Автор статьи считает, что Украина может развить собственное производство техники и боеприпасов.