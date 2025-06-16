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ВСУ установили взрывчатое устройство в самокат в Курской области

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Саперы российской армии нашли самокат со взрывчатым устройством внутри при разминировании Курской области. Об этом сообщил сапер-оператор с позывным Малой в видео, представленном Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — рассказал Малой. Он подчеркнул, что в ходе разминирования саперу нужно обращать на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра.

Как уточнили в министерстве, на труднодоступных участках местности военнослужащие применяют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер». Он помогает обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

«Военнослужащие инженерных подразделений группировки “Север” продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Курской области. В поселках саперы проводят работы по обнаружению и уничтожению инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств ВСУ», — добавили в МО РФ.