ВСУ установили взрывчатое устройство в самокат в Курской области

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — рассказал Малой. Он подчеркнул, что в ходе разминирования саперу нужно обращать на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра.
Как уточнили в министерстве, на труднодоступных участках местности военнослужащие применяют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер». Он помогает обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.
«Военнослужащие инженерных подразделений группировки “Север” продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Курской области. В поселках саперы проводят работы по обнаружению и уничтожению инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств ВСУ», — добавили в МО РФ.