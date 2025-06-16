ВСУ установили взрывчатое устройство в самокат в Курской области

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката, мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества», — рассказал Малой. Он подчеркнул, что в ходе разминирования саперу нужно обращать на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра.